Общество

Лучшие учителя Псковской области получили по 100 тысяч рублей в рамках госпрограммы

Лучшие учителя Псковской области получили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей в рамках госпрограммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию Псковской области.

Премии в размере 100 тысяч рублей присудили 6 педагогам в рамках госпрограммы Псковской области «Развитие системы образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Денежное вознаграждение получили:

учитель химии Бежаницкой средней общеобразовательной школы Екатерина Курова,

учитель физкультуры псковского Лицея «Развитие» Анна Рябова,

преподаватель музыки псковской средней школы №9 имени А. С. Пушкина Ирина Лебедева,

преподаватель русского языка и литературы Псковского гуманитарного лицея Ирина Михайлова,

учитель немецкого языка Псковского гуманитарного лицея Светлана Прокофьева,

педагог начальных классов средней школы №1 имени Заслонова в Невельском районе Татьяна Зуева.

Напомним, ранее 4 преподавателя Псковской области получили премии в размере 200 тысяч рублей в рамках исполнения указа президента России о премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Победителями конкурса достижений стали учитель русского языка и литературы псковской школы №2 Анастасия Дмитриева, учитель информатики Великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Андрей Филинов, преподаватель ИЗО структурного подразделения гимназии имени А. Д. Петрова Майя Шершнева и преподаватель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №50 города Дно Олеся Кириллова.

Всего в конкурсе приняли участие 22 педагога из 13 районов Псковской области. Среди них - 7 педагогов русского языка и литературы, 4 преподавателя английского и еще 5 - других иностранных языков, 2 учителя физической культуры, а также по одному преподавателю информатики, физики, химии, ИЗО, музыки, истории и биологии.

Никто из педагогов не останется без поощрения: 12 педагогов, которым не хватило баллов для победы, получат премию в размере 25 тысяч рублей из регионального бюджета.

Добавим, конкурсная комиссия оценивала высокие учебные результаты в учебной и внеурочной деятельности воспитанников учителей, использование информационных технологий в образовании, наличие собственной апробированной методической системы у педагога, создание условий для адресной работы с различными категориями обучающихся и участие в конкурсах профессионального мастерства.