Общество

Более 300 пациентов в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки

301 пациент избавился от COVID-19 в Псковской области 20 августа, за все время пандемии – 39 188. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Число заболевших за сутки увеличилось на 100 человек, общее количество переболевших составило 46 018.

Коронавирус унес жизни 4 человек за прошедшие сутки. Всего в регионе с этим диагнозом скончался 641 человек.

За прошедший день специалисты провели 1483 исследования на COVID-19. Их суммарное число составило 487 026.

Кроме того, по сообщению главы региона, с контроля Роспотребнадзора сняли очаг на Красногородской площадке маслодено-сыродельного завода.