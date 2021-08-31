Общество

Монтаж монумента в честь 800-летия Александра Невского. ФОТО и ВИДЕО

Рядом с деревней Самолва Гдовского района, на берегу Чудского озера, продолжается монтаж монумента в честь 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. Уже установлены основные части конструкции, к объекту подведено электричество и функционирует ночная подсветка и уличное освещение.

В монтаже принимает участие скульптор композиции Виталий Шанов. По его словам, процесс идет планово, без срывов и неожиданностей, и большая часть работы уже выполнена.

На объекте сейчас работают десятки единиц специализированной техники и сотни специалистов. Выполняются работы по достройке объектов, благоустройству территории, дорожные работы как на подъездах к комплексу, так и на улицах деревни Самолва. Как ожидается, для завершения основных работ потребуется еще около недели.