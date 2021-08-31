Общество

Жителей Псковской области предупредили о ночных заморозках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил жителей региона о возможности наступления первых заморозков. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Уже в ночь на понедельник в отдельных районах Псковской области могут быть первые заморозки! Наслаждаемся хорошей погодой, пока есть такая возможность», - написал глава региона.

Как сообщает центр «Фобос», под утро понедельника в Подмосковье и других регионах Центральной России показания минимальных термометров понизятся от 0 до +5 градусов, местами возможны легкие заморозки на почве. «Это не отчетливый минус, это кратковременная нулевая температура, при которой тем не менее вода замерзает», — отметили в «Фобосе».

Заморозки прогнозируют в отдельных районах Подмосковья, Ленинградской области, Карелии, а также в Вологодской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Костромской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульской областях.

Похолодание связано с североатлантическим циклоном, который принесет новые порции полярного холода. Из-за этого температурный фон будет на шесть-семь градусов ниже среднесуточной климатической нормы, пояснили специалисты.