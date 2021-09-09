Общество

Экс-губернатор Туманов: Монумент Александру Невскому поражает — испытываю гордость за Россию

Бывший глава администрации Псковской области Владислав Туманов сегодня находится в деревне Самолва Гдовского района, где в ближайшее время пройдет открытие монумента «Александр Невский с дружиной». Как сообщил Псковской Ленте Новостей экс-губернатор, находясь рядом с величественным памятником, он преисполнен гордости за страну.

«Монумент Александру Невскому поражает — испытываю гордость за Россию» - поделился впечатлениями от уникального памятника Владислав Туманов.

По его словам, в Гдовском районе сегодня стоит «прекрасная, безветренная погода».

Экс-губернатор также напомнил об истории открытия в 1990-е годы памятника Александру Невскому на Соколихе и о том, что уже в те годы в Пскове создавался алгоритм памятных мероприятий, посвященных 800-летию святого князя.

Напомним, что в 2021 году в России, в соответствии с указом президента Владимира Путина, проходит празднование 800-летия Александра Невского. Глава государства сегодня примет участие в открытии монумента у Чудского озера. Чин освящения историко-культурного мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии будут присутствовать митрополит Тихон, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица.