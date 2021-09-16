Общество

Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в Псковской области

Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 17 сентября информационный центр Избирательной комиссии Псковской области посетили наблюдатели из Германии, Новой Зеландии и Испании.

Председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов рассказал им об особенностях подготовки к выборам, охарактеризовал основные этапы подготовки и проведения выборов. Самой важной частью подготовки он назвал информирование избирателей, отметив, что у каждой комиссии есть представительство в соцсети, где ведется активная работа.

Гости сообщили, что не увидели каких-либо проблем на посещенных участках, выборы можно называть прозрачными. Один из наблюдателей отметил, что процедура голосования проходит, проблем на участках нет, присутствует полиция, все оснащены средствами защиты. А другой заявил, что впечатлен работой наблюдателей.

Игорь Сопов сообщил, что на выборах в Псковской области работает 1260 наблюдателей - минимум два на один участок. Кроме того, наблюдение ведут около 300 членов комиссии с правом совещательного голоса. На всех участках есть видеокамеры.

Один из иностранных наблюдателей задал вопрос о действиях в каких-либо непредвиденных ситуаций. Игорь Сопов ответил, что в случае ЧС реагирует полиция, МЧС, власти районов, в которых происходят ситуации, медики. Это может быть прорыв трубы горячей воды или погасший свет. На этот случай есть резервный участок - помещение в шаговой доступности либо большой автобус, где можно оборудовать голосование. «Таких случаев не происходило, но мы готовы к любой ситуации», - отметил он.

Председатель Избирательной комиссии рассказал, что избиратели есть и на островах в Псковском озере, к которым Избирательная комиссия добирается на катере. Также он рассказал о богатой истории Псковской области об «именных избирательных участках», - там, где зданиям присвоены имена героев, деятелей культуры и других людей. Услышав фамилию Модеста Мусоргского (его имя носит УИК №470 в Жижице, Куньинский район), гости заметно оживились.

Один из наблюдателей заявил, что, судя по тому, что он видел, выборы в России проходят гораздо более прозрачно, чем в Западной Европе и США