Общество

Грубых нарушений общественного порядка на выборах в Псковской области не зарегистрировано

Грубых нарушений общественного порядка на выборах в Псковской области не зарегистрировано. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский в рамках работы инфоцентра Избирательной комиссии Псковской области.

«Охрана общественного порядка обеспечивается полицией на всех избирательных участках и на прилегающих к ним территориях, - отметил Леонид Бураковский. - Основная задача - безопасность граждан в период проведения выборов. Грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Оперативная обстановка стабильная и контролируемая».

Заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков поблагодарил сотрудников полиции за обеспечение безопасности. «В течение трех дней выборов участковые избирательные комиссии находятся под охраной полиции. Всегда избирательные кампании проходят безопасно», - сказал он.

Добавим, что на избирательных участках также дежурят и сотрудники МЧС. По словам и. о. начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгения Сычева, «по состоянию на 14.00 никаких происшествий не произошло». Сергей Кулаков выразил благодарность МЧС за содействие при подготовке к избирательной кампании.