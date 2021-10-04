В Псковской области начали устранять цифровое неравенство

Подвижную радиотелефонную станцию открыли в деревне Шилово Бежаницкого района сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов отметил, что эта станция - первая в СЗФО в рамках программы устранения цифрового неравенства. В дальнейшем в Бежаницком районе появится еще одна такая станция, а всего на Северо-Западе их будет создано 37. Проект поддерживает Минцифры РФ.
Глава региона поблагодарил Александра Логинова за приоритет, который получила Псковская область в рамках этой программы.
Михаил Ведерников и Александр Логинов вместе нажали на символическую кнопку запуска связи. «Работает!» - оценил губернатор.
Отметим, сегодня местным жителям предоставили возможность оформить сим-карты на специальной промо-стойке.