Общество

В Псковской области начали устранять цифровое неравенство

Подвижную радиотелефонную станцию открыли в деревне Шилово Бежаницкого района сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В следующем году планируется обустроить еще 30 телефонных станций. У Псковской области есть особенность - у нас много населенных пунктов с малым количеством жителей. Тем не менее, мы будем работать над тем, чтобы вопрос плохой обеспеченности связью ушел в прошлое», - сказал Михаил Ведерников.

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов отметил, что эта станция - первая в СЗФО в рамках программы устранения цифрового неравенства. В дальнейшем в Бежаницком районе появится еще одна такая станция, а всего на Северо-Западе их будет создано 37. Проект поддерживает Минцифры РФ.

Глава региона поблагодарил Александра Логинова за приоритет, который получила Псковская область в рамках этой программы.

«И для Псковской области, и для Бежаницкого района установление связи является актуальным вопросом. Появление вышки поможет людям наладить общение и передачу информации в случае беды, а также поможет развить дистанционное обучение и голосование. Это новый старт для района. Скоро мы забудем, что такое "мертвые точки" связи», - подчеркнул глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Михаил Ведерников и Александр Логинов вместе нажали на символическую кнопку запуска связи. «Работает!» - оценил губернатор.

Отметим, сегодня местным жителям предоставили возможность оформить сим-карты на специальной промо-стойке.