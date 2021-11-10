Общество

Количество привитых от коронавируса человек в Псковской области близится к 210 тысячам

208 846 человек в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, из них за сутки вторым компонентом вакцины привились 1 413 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание жителей Псковской области на важность вакцинации. «Система QR-кодов продолжает расширяться. Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Государственную Думу. Записывайтесь на прививку», - написал он в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки в области первую прививку от COVID-19 сделали 1 903 человека, всего - 224 789. Ревакцинировались в регионе на данный момент 16 320 человек (+333). Использовали в Псковской области 84,7% поступившей вакцины.