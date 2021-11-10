Общество

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

Первый законопроект «О внесении изменений в федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

либо QR-кода о прививке;

либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;

либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Пассажирам потребуется предъявлять:

либо QR-код о прививке;

либо медицинский отвод от вакцинации;

либо подтверждение перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.