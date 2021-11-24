Общество

Борис Елкин пригласил псковичей поучаствовать в новогоднем конкурсе

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин пригласил всех желающих к участию в городском конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.

«Давайте все вместе создавать новогоднее настроение и украшать город к Новому году! Приглашаю всех принять участие в городском конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству Христову. В этом году мы расширили количество номинаций и возможных участников. В состязании смогут принять участие не только торговые центры, магазины, кафе, парикмахерские, гостиницы, аптеки, но и школы, детские сады, поликлиники, больницы, а также жители Пскова», - отметил Борис Елкин.

Он призвал украшать фасады своих домов, дворы, входные группы, окна, двери и готовить заявки на конкурс. «Их будут принимать на сайте Псковской Ленты Новостей с 1 по 26 декабря. Затем конкурсная комиссия отберет в каждой номинации 7 лучших заявок. После этого начнется интернет-голосование за лучшие проекты», - рассказал он.

Победителей ждут подарки от партнеров конкурса, добавил Борис Елкин.