Борис Елкин пригласил псковичей поучаствовать в новогоднем конкурсе

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин пригласил всех желающих к участию в городском конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.
Он призвал украшать фасады своих домов, дворы, входные группы, окна, двери и готовить заявки на конкурс. «Их будут принимать на сайте Псковской Ленты Новостей с 1 по 26 декабря. Затем конкурсная комиссия отберет в каждой номинации 7 лучших заявок. После этого начнется интернет-голосование за лучшие проекты», - рассказал он.
Победителей ждут подарки от партнеров конкурса, добавил Борис Елкин.