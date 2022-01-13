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Псков стал намного уютнее благодаря конкурсу новогодних украшений - Кристина Кобызь

Псков стал намного уютнее и красивее благодаря конкурсу новогодних украшений. Такое мнение высказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Нам стоило больших усилий уговорить представителей сферы бизнеса участвовать в конкурсе. Мы были рады, что гостиничный бизнес так отреагировал. Многие гости города говорили о том, что Псков стал намного привлекательнее. Мы приблизились к нашей цели - сделать так, чтобы туристы останавливались здесь не на 1-2 дня, а на 4-5. Раньше в среднем загрузка отелей у нас была около 30%, а теперь - 45%. Во время новогодних праздников она превысила 55%. Это говорит о том, что город востребован, украшен, и эта стратегия работает!» - подчеркнула Кристина Кобызь.

Отдельно Кристина Кобызь отметила украшение нестационарных торговых объектов.

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«Они все были украшены достойно! В целом мы планируем обращать отдельное внимание на фудтраки и предоставлять им возможности для развития и работы. Развитие таких точек нестационарной торговли позволит оживить городскую территорию!» - сказала она.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков отметил, что администрация областного центра планирует проводить дополнительные конкурсы для псковичей и перенимает для этого опыт соседних городов. В частности, руководство Пскова заинтересовалась идеей конкурса по украшению балконов, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.