Общество

Стали известны победители конкурса новогоднего украшения зданий в Пскове

Имена победителей конкурса новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове назвал заместитель главы администрации города Павел Волков в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Заместитель сити-менеджера напомнил о том, что конкурс уже стал ежегодным. Впервые он прошел в конце 2020-го, и с тех пор в системе конкурса произошла трансформация - расширилось количество номинаций для участников. В следующем году организаторы подумают над дроблением номинации «Объекты социальной сферы» как самой многочисленной.

«Мы призывали к участию и специалистов сферы торговли, бизнеса и услуг. Однако просто колоссальный успех имела номинация для учреждений социальной сферы - детские сады, школы и учреждения дополнительного образования подали 84 заявки. Также в прошлом году мы осознали, что есть простые горожане, которые хотели бы участвовать в конкурсе. Все помнят взбиравшегося на подоконник Деда Мороза и его подражателей. В позапрошлом году мы экспромтом вводили номинацию "Народная инициатива", а в 2021-м сделали это вполне осознанно», - сказал Павел Волков.

Также он выразил надежду на то, что в следующем году в эту номинацию заявится больше участников, чем в этом. Тем более, как отметил заместитель сити-менеджера, за призы стоит побороться.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов подчеркнул, что было приятно видеть, как те организации, которые уже участвовали в конкурсе в прошлом году, старались дополнить композицию украшения новыми деталями.

Василий Демидов напомнил, что критериями оценки были целостность композиции и вовлеченность сотрудников в процесс украшения.

«По многим вопросам у нас шли яркие дискуссии. Большую помощь нам оказывал главный архитектор города Евгений Скачков. Он в нюансах объяснял суть подхода к украшению зданий. И многие соглашались с его мнением. Мы хотим, чтобы наш город выглядел лучше, в том числе в зимний туристический сезон. И для горожан важно украсить свою елочку и повесить свой шарик!» - подчеркнул Павел Волков.

Таким образом, в 5 номинациях конкурсная комиссия выбрала 6 победителей.

В номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» победителями стали МП Пскова «Горводоканал» и строительная компания «Скандинавия».

В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» победу одержало Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк.

Среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах больше всего голосов получила точка питания «Street food AT FELIX» на Ижорского Батальона, 6Б, корпус 2.

В номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта» победил псковский лицей экономики и основ предпринимательства №10.

Среди украшенных домов и квартир в номинации «Народная инициатива» лучшим стал дом №15 в проезде Леона Поземского, 15.

Победители первых трех номинаций получат в качестве приза 30 000 рублей от маркетинговой кампании, а лицей №10 и житель дома в проезде Леона Поземского, 15 - подарочные сертификаты на 30 000 рублей в «Леруа Мерлен».