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Общество

Победителей конкурса новогоднего оформления фасадов зданий наградили в Пскове

14.01.2022 17:31|ПсковКомментариев: 0

Победителей конкурса новогоднего оформления фасадов зданий наградили в Пскове сегодня, 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К собравшимся обратился глава администрации города Борис Елкин.

«Конкурс новогоднего украшения фасадов стал большим событием, которое проходит у нас в городе уже второй год. В следующем году постараемся придумать что-то еще более интересное. Все, кто посетил наш город на новогодних праздниках, отметили, каким нарядным он стал. Сейчас, в непростые времена, важно создать гражданам новогоднее настроение. Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе. Надеюсь, в будущем положительных отзывов и улыбок на лицах горожан будет больше!» - сказал Борис Елкин.

Награждая строительную компанию «Скандинавия» за победу в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» он отметил, что вся конкурсная комиссия высоко оценила украшения, а также качели, расположенные рядом с компанией.

Вручая награду победившему в той же номинации по итогам народного голосования МП Пскова «Горводоканал», Борис Елкин подчеркнул важность украшения не только центра города, но и его окраин - чем и занялись сотрудники предприятия. В ответ руководитель «Горводоканала» Константин Болотин заметил, что предприятие традиционно украшают к празднику.

«Это поднимает настроение и сотрудникам, и прохожим. В этом году украшенная рядом с офисом предприятия елка привлекла большое внимание жителей микрорайона, и мы даже были обеспокоены тем, чтобы люди не начали запускать петарды рядом со стратегическим объектом. К счастью, обошлось без этого», - сказал Константин Болотин.

В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» первый приз получило Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанка.

Заместитель управляющего отделением Дмитрий Арно, принимая поздравления, рассказал, что «Сбербанк» уже не первый раз участвует в этом конкурсе, однако одержать победу удалось впервые. В следующем году сотрудники планируют вновь принять участие в новогоднем конкурсе и добавить украшений.

Среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах первое место заняла точка питания «Street food AT FELIX» на Ижорского Батальона, 6Б, корпус 2. Борис Елкин пожелал руководителям предприятия подходить к праздничному оформлению с еще большим креативом и порадовать псковичей в следующем году.

В номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта» победил псковский лицей экономики и основ предпринимательства №10. Эту номинацию впервые ввели для участников в 2021 году.

«Мы старались украсить школу для наших детей, их родителей и всех жителей города. Да, у нашей школы есть дальний план украшения, который могут оценить проезжающие мимо автомобилисты, и ближний план, доступный проходящим рядом со школой горожанам. QR-коды со ссылками на новогодние выступления ребят сканировали многие прохожие. И возможность посмотреть их есть до сих пор, ведь наши украшения не просто новогодние, а зимние, и будут украшать школу еще некоторое время», - сказала директор учебного заведения Ольга Федорова.

Среди украшенных домов и квартир в номинации «Народная инициатива» лучшим стал дом №15 в проезде Леона Поземского. Хозяева - супруги Георгий и Дарья Ивановы - отметили, что по соседству с ними стоит много украшенных домов, однако не все захотели принять участие в конкурсе. При этом сами они участвовали из спортивного интереса, призналась Дарья Иванова.

Победители первых трех номинаций получили приз от медиахолдинга «Гражданская пресса» - сертификат на проведение маркетинговой кампании на сумму 30 000 рублей, а лицей №10 и жители дома в проезде Леона Поземского, 15 - подарочные сертификаты на 30 000 рублей в «Леруа Мерлен».

 

«Помимо спортивного интереса людей должны мотивировать к участию действительно ценные призы!» - заметил Борис Елкин и поблагодарил партнера конкурса - руководителя торгового комплекса «Леруа Мерлен» в Пскове Татьяну Постникову.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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