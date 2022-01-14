Победителей конкурса новогоднего оформления фасадов зданий наградили в Пскове сегодня, 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
К собравшимся обратился глава администрации города Борис Елкин.
Награждая строительную компанию «Скандинавия» за победу в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» он отметил, что вся конкурсная комиссия высоко оценила украшения, а также качели, расположенные рядом с компанией.
Вручая награду победившему в той же номинации по итогам народного голосования МП Пскова «Горводоканал», Борис Елкин подчеркнул важность украшения не только центра города, но и его окраин - чем и занялись сотрудники предприятия. В ответ руководитель «Горводоканала» Константин Болотин заметил, что предприятие традиционно украшают к празднику.
В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» первый приз получило Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанка.
Заместитель управляющего отделением Дмитрий Арно, принимая поздравления, рассказал, что «Сбербанк» уже не первый раз участвует в этом конкурсе, однако одержать победу удалось впервые. В следующем году сотрудники планируют вновь принять участие в новогоднем конкурсе и добавить украшений.
Среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах первое место заняла точка питания «Street food AT FELIX» на Ижорского Батальона, 6Б, корпус 2. Борис Елкин пожелал руководителям предприятия подходить к праздничному оформлению с еще большим креативом и порадовать псковичей в следующем году.
В номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта» победил псковский лицей экономики и основ предпринимательства №10. Эту номинацию впервые ввели для участников в 2021 году.
Среди украшенных домов и квартир в номинации «Народная инициатива» лучшим стал дом №15 в проезде Леона Поземского. Хозяева - супруги Георгий и Дарья Ивановы - отметили, что по соседству с ними стоит много украшенных домов, однако не все захотели принять участие в конкурсе. При этом сами они участвовали из спортивного интереса, призналась Дарья Иванова.
Победители первых трех номинаций получили приз от медиахолдинга «Гражданская пресса» - сертификат на проведение маркетинговой кампании на сумму 30 000 рублей, а лицей №10 и жители дома в проезде Леона Поземского, 15 - подарочные сертификаты на 30 000 рублей в «Леруа Мерлен».
«Помимо спортивного интереса людей должны мотивировать к участию действительно ценные призы!» - заметил Борис Елкин и поблагодарил партнера конкурса - руководителя торгового комплекса «Леруа Мерлен» в Пскове Татьяну Постникову.