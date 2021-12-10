Общество

Более 245 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса

245 398 человек в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса. За прошедшие сутки вторым компонентом вакцины привились 1 745 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

При этом, по словам губернатора, в Псковской области на данный момент снизились темпы вакцинации от COVID-19.

«Динамика прививочной кампании замедлилась. Это формирует дополнительные риски в преддверии вероятной следующей волны. Записывайтесь на вакцинацию!» - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Смотрите также Михаил Ведерников сообщил о рисках перед вероятной следующей волной COVID-19

За прошедшие сутки первым компонентом вакцины в регионе привился 861 человек, всего - 254 755 человек. Ревакцинировались в области 26 310 человек, из них 461 - за сутки.

Использовали в Псковской области 81,7% поступившей вакцины.