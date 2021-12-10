Общество

Михаил Ведерников сообщил о рисках перед вероятной следующей волной COVID-19

Динамика прививочной кампании замедлилась, и это формирует дополнительные риски в преддверии вероятной следующей волны. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Записывайтесь на вакцинацию!» - вновь призвал глава региона.

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Согласно приведенным данным, первый компонент вакцины получили 254755 человек, оба компонента – 245398.

За минувшие сутки подтверждено 176 новых случаев заражения коронавирусом (всего с начала пандемии 68 193). Выздоровели 113 человек (59500). Число жертв возросло на пять человек (общее количество – 1140).

«Уровень заболеваемости снижается, но ситуация остается непростой. Подробности в еженедельном обращении», - написал Михаил Ведерников.