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Общество

Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду

27.12.2021 20:50|ПсковКомментариев: 0

Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду №16 к конкурсу украшения фасадов зданий областного центра.

Дошкольная организация находится на улице Яна Фабрициуса, 4а.

«Новый год - это семейный, волшебный праздник. Детский сад украшают сотрудники, воспитанники и их родители. Радостное настроение семей воспитанников можно запечатлеть в "Новогодней фотозоне" дошкольного учреждения», - пояснили в детском саду.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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