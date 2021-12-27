Общество

Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду

Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду №16 к конкурсу украшения фасадов зданий областного центра.

Дошкольная организация находится на улице Яна Фабрициуса, 4а.

«Новый год - это семейный, волшебный праздник. Детский сад украшают сотрудники, воспитанники и их родители. Радостное настроение семей воспитанников можно запечатлеть в "Новогодней фотозоне" дошкольного учреждения», - пояснили в детском саду.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.