Общество

Александр Нестерук допустил скорое появление омикрон-штамма COVID-19 в Псковской области

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук выразил опасения по поводу того, что за время праздничных дней в Псковскую область могут завести омикрон-штамм коронавируса. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Исходя из предыдущего опыта, следует предположить, что в период новогодних каникул у нас произойдет значительный наплыв на территорию области граждан, имеющих здесь родственников, владеющих недвижимостью, а также туристов. Данный факт может отрицательно сказаться на заболеваемости коронавирусом, тем более, что в Санкт-Петербурге уровень заболеваемости значительно выше, чем у нас. Есть еще и опасность того, что нам могут завести новый штамм "омикрон", который сейчас уже преобладает в большинстве стран континентальной Европы», - сказал Александр Нестерук.

В связи с этим главный санитарный врач региона отметил, что в Псковской области пока следует сохранить все действующие ограничительные мероприятия и усилить работу с гражданами по безопасному поведению в праздничные выходные дни, а также организовать контрольные надзорные мероприятия по соблюдению установленных ограничений.