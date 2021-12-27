Александр Нестерук допустил скорое появление омикрон-штамма COVID-19 в Псковской области

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук выразил опасения по поводу того, что за время праздничных дней в Псковскую область могут завести омикрон-штамм коронавируса. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В связи с этим главный санитарный врач региона отметил, что в Псковской области пока следует сохранить все действующие ограничительные мероприятия и усилить работу с гражданами по безопасному поведению в праздничные выходные дни, а также организовать контрольные надзорные мероприятия по соблюдению установленных ограничений.