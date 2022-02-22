Общество

Уровень госпитализации пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 растет в Псковской области

Количество госпитализируемых с омикрон-штаммом коронавируса пациентов растет в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. На рабочей встрече с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко они обсудили текущую эпидситуацию в регионе и работу в сфере медицины.

«Несмотря на позитивные прогнозы, связанные с замедлением роста распространения коронавируса, ситуация вызывает тревогу. В Псковской области растет количество госпитализируемых с "омикроном". По оценкам экспертов, заболевание этим штаммом проходит тяжело приблизительно в 5% случаев. Цифра кажется небольшой, но если переводить на наши реалии: из каждой тысячи новых случаев (примерно столько у нас фиксируется ежесуточно) 50 человек перенесут омикрон с тяжелым течением, а это уже серьезный вызов для нашего здравоохранения», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, врачи региона по результатам наблюдения за пациентами приходят к выводу, что чаще всего тяжело переносят «омикрон» «люди пожилого возраста, которые не были вакцинированы или не прошли ревакцинацию вовремя».

«Особенно внимательными надо быть людям с бронхиальной астмой, ожирением, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сердечно-сосудистыми и гематологическими заболеваниями. Для них риски очень и очень высоки! Прошу каждого из вас уделить пристальное внимание здоровью своих родителей, бабушек и дедушек. Расскажите им еще раз о том, что "омикрон" – это далеко не ОРВИ, и что сейчас не время испытывать судьбу. Вакцинация от COVID-19 с очень высокой вероятностью помогает избежать тяжелого течения болезни. Сделайте прививку, чтобы защитить себя и своих близких!» - призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 937 новых случаев заражения коронавирусом.