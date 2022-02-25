Общество

Псковичам объяснили, для кого относительно безвреден омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса относительно безвреден только для привитого населения. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 сегодня, 25 февраля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Многие обманываются мнимой безопасностью "омикрона", забывая о том, что новый штамм сравнительно безвреден только для привитых», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, подавляющее большинство пациентов в стационаре не были непривиты, что особенно касается старшего поколения.



«Самую серьезную нагрузку на систему здравоохранения формируют те, кто за полтора года не нашел аргументов и возможности защитить свое здоровье», - заключил губернатор.