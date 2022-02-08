Общество

Омикрон: особенности, симптомы и лечение. ИНФОГРАФИКА

С начала 2022 года в России ежедневно фиксируются новые рекорды заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Схожая ситуация наблюдается по всему миру. При этом резко скакнувшая вверх кривая заболеваний не потянула за собой кривую смертей от «ковида», более того, доля заразившихся, которые переносят инфекцию тяжело и нуждаются в госпитализации, на порядок ниже прежнего.

Дело в том, что ранее известные штаммы вируса — менее заразные, но более опасные — вытесняет новый под названием «омикрон». Подробнее о нем - в инфографике ПЛН.