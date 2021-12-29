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Общество

Псковский губернатор назвал наиболее уязвимые перед омикрон-штаммом районы

05.01.2022 14:25|ПсковКомментариев: 11

Антилидеры прививочной кампании - Усвятский, Красногородский и Пыталовский районы - сейчас наиболее уязвимы перед новыми омикрон-штаммом коронавируса. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Инстаграм.

За прошедший день количество поставивших первый компонент прививки жителей региона составило 219. Всего первую аппликацию прививки поставили 265 720 жителей региона. 

Второй компонент за прошедший день получили 166 человек. Всего завершили вакцинацию 265 473 жителя Псковской области.

На ревакцинацию отправились 103 псковича. Всего повторно решили привиться 31 377 жителей региона.

Таким образом, медики использовали 82,6% поступившей в регион вакцины.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
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