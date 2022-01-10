Общество

Псковичи в соцсетях обсуждают судьбу прикованной в сарае собаки

Женщину в Пскове возмутили условия содержания собаки, которую она обнаружила в сарае у дома №8 в Паровозном проезде. Фотографии прикованного цепями к стене животного псковичка опубликовала в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Марина Плеханова / «Жесть по-псковски»

По словам женщины, она выгуливала собственного питомца, когда услышала, что в сарае кто-то скулит. «Я гуляла со своей собакой и услышала, как собака жалобно скулит, поэтому подошла и попыталась помочь и покормить. Собака не подпускает, я пыталась ее распутать, а она рычит», - рассказала женщина.

Псковичка также отметила, что в доме в настоящий момент никто не живет, а сарай насквозь продувает ветер.

В комментариях многие выразили недоумение по поводу поведения владельцев собаки. «Куда катится мир? Что же за хозяева-то...» - возмутилась псковичка.

Многие подписчики сообщества осудили попытку освободить животное. «Ну, покормить ладно, но с цепи снимать и отпускать неизвестно куда, это плохая идея, тогда надо сначала найти, куда и кому ее отдать», - написала женщина.

«Чем вы (автор публикации - ред.) докажете, что собака действительно скулила? А самое главное, что после такого вот осмотра ничего не унесли с участка? Это ведь не шутки на самом деле», - заметил один из комментаторов.

«Там нести нечего, одна помойка кругом», - ответила автор публикации.