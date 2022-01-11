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Общество

Подведены итоги онлайн-голосования за участников конкурса новогоднего украшения зданий в Пскове

12.01.2022 15:58|ПсковКомментариев: 0

Завершилось онлайн-голосование в рамках конкурса новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове. Оно проводилось в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте» с 30 декабря по 11 января.

Голосование велось по 5 номинациям, в шорт-листы каждой конкурсная комиссия включила как объекты сферы бизнеса, так и промышленные предприятия и социальные учреждения.

По итогам голосования в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» победителем стало МП Пскова «Горводоканал», расположенное на улице Советской Армии, 49Б. Предприятие получило 623 голоса, что составило 30,46% от общего числа.

В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» победу одержало Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк. Украшенное здание находится на Октябрьском проспекте, 23/25 в областном центре. За него проголосовали 546 пользователей социальной сети, что составило 39,87%.

Среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах больше всего голосов получила точка питания «Street food AT FELIX» на Ижорского Батальона, 6Б, корпус 2. За нее отдали голоса 472 человека (30,71% участников).

В номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта» победил псковский лицей экономики и основ предпринимательства №10. Учебное заведение собрало 1948 голосов, что составило 26,97% от общего количества.

Среди украшенных домов и квартир в номинации «Народная инициатива» лучшим стал дом №15 в проезде Леона Поземского, 15. Этот вариант оформления поддержали 832 человека (42,28%).

Напомним, голосование за лучшее новогоднее оформление фасадов зданий проходит в два этапа. Один из них - интернет-голосование - проводился на ресурсах партнера конкурса - ЭПИ «Псковская Лента Новостей». На втором этапе победителей определит конкурсная комиссия. О своем решении члены комиссии объявят 13 января в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН. Выбор жюри может совпасть с результатами народного голосования.

Отметим, в этом году на конкурс поступило более 120 заявок от представителей бизнес-сообщества, школ, детских садов Пскова и неравнодушных жителей областного центра. Суммарное количество голосов по номинациям превысило 15 500. Наиболее активная борьба за первенство развернулась в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта» - проголосовали 7 268 человек.

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова. Они получат призы от Псковской Ленты Новостей и партнера конкурса - «Леруа Мерлен».

Организаторами конкурса выступают медиахолдинг ООО «Гражданская пресса» и МП города Пскова «Парки и Ярмарки» при поддержке администрации города Пскова.

Теги: #опрос #Новый год #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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