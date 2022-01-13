Общество

«Беседка»: Когда в Псковскую область придет «омикрон»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 13 января. Гостем студии стал руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе. Судя по статистике, заболеваемость неуклонно идет на спад. Значит ли это, что очередная волна коронавируса завершается? Почему псковичи прививаются недостаточно активно? Дойдет ли дело до вакцинации детей и подростков? Когда в Псковскую область придет «омикрон»?