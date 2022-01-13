Общество

Губернатор поручил разобраться с закрытием пушкиногорского экопарка

Губернатор Михаил Ведерников поручил разобраться в ситуации вокруг экопарка «Зооград» в Пушкинских Горах. Об этом он сообщил в комментариях в Instagram.

В комментариях под публикацией в социальной сети о прекращении работы экопарка одна из псковичек попросила главу региона спасти организацию. Михаил Ведерников ответил, что дал поручение ответственным лицам разобраться.

Ранее руководитель «Зоограда» Андрей Голощапов сообщил о закрытии парка из-за отсутствия лицензии на деятельность. «Россельхознадзор предъявляет странные требования. Например, нашей белочке теперь нужна клетка площадью пять квадратных метров, а такой же по размеру обезьянке — вольер 15-25 квадратных метров. При этом необходимость улицы для белки не оговаривается, а для обезьянки требуется такое пространство. Еще, к примеру, нелетающим пингвинам нужны потолки высотой пять метров, но огромным орлам и грифам — три метра. Медведице тоже пришлось переделывать вольер, это достаточно сложно и затратно», - сказал он.