Владелец «Зоограда» сообщил о закрытии пушкиногорского экопарка

Владелец пушкиногорского «Зоограда» Андрей Голощапов сообщил о закрытии экопарка. Как он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, организация не получила лицензию на продолжение своей деятельности.
Кроме того, в экопарке запретили контакт с животными, согласно новым законам, они должны сидеть в клетке, добавил он.
По словам руководителя, Россельхознадзор предоставлял парку два года на переустройство, но не учитывал пандемию, из-за которой организация закрывалась. «Зимой всегда очень мало туристов, поэтому летом мы зарабатываем, а зимой тратим. Но этим летом мы не могли потратиться на переделку, потому что остались бы без денег», - пояснил он.
Сейчас «Зооград» уже направил часть документов для получения лицензии, их пришлось переделывать и перепроверять. «На сайте Россельхознадзора до Нового года некорректно работала рубрика ”Часто задаваемые вопросы”. Из-за этого с оформлением документов появились сложности», - объяснил владелец парка. По его словам, «Зооград» откроется тогда, когда получит лицензию на деятельность, точных дат пока нет.