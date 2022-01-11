Общество

Владелец «Зоограда» сообщил о закрытии пушкиногорского экопарка

Владелец пушкиногорского «Зоограда» Андрей Голощапов сообщил о закрытии экопарка. Как он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, организация не получила лицензию на продолжение своей деятельности.

«Россельхознадзор предъявляет странные требования. Например, нашей белочке теперь нужна клетка площадью пять квадратных метров, а такой же по размеру обезьянке — вольер 15-25 квадратных метров. При этом необходимость улицы для белки не оговаривается, а для обезьянки требуется такое пространство. Еще, к примеру, нелетающим пингвинам нужны потолки высотой пять метров, но огромным орлам и грифам — три метра. Медведице тоже пришлось переделывать вольер, это достаточно сложно и затратно», - сказал Андрей Голощапов.

Кроме того, в экопарке запретили контакт с животными, согласно новым законам, они должны сидеть в клетке, добавил он.

По словам руководителя, Россельхознадзор предоставлял парку два года на переустройство, но не учитывал пандемию, из-за которой организация закрывалась. «Зимой всегда очень мало туристов, поэтому летом мы зарабатываем, а зимой тратим. Но этим летом мы не могли потратиться на переделку, потому что остались бы без денег», - пояснил он.

Сейчас «Зооград» уже направил часть документов для получения лицензии, их пришлось переделывать и перепроверять. «На сайте Россельхознадзора до Нового года некорректно работала рубрика ”Часто задаваемые вопросы”. Из-за этого с оформлением документов появились сложности», - объяснил владелец парка. По его словам, «Зооград» откроется тогда, когда получит лицензию на деятельность, точных дат пока нет.