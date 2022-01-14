Общество

О большом риске распространения омикрона сообщил Николай Козловский

Существует очень большой риск распространения омикрон-штамма коронавируса в нашем регионе. Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский. Он отметил, что, по данным ученых, омикрон-штамм очень заразен. В связи с этим руководитель города призвал великолучан «как никогда серьезно задуматься о своем здоровье».

«На сегодняшний день перед нами стоит очень важная задача, которую мы должны решить в начале года – достичь восьмидесяти процентов вакцинации взрослого населения, - заявил Николай Козловский. - Если темпы прививочной кампании не будут динамично увеличиваться, то мы рискуем попасть в непростую ситуацию, когда у одной части населения уже истекает срок действия прививки, а другая еще даже не сделала первую аппликацию. Поэтому сейчас необходимо максимально усилить прививочную кампанию».

Именно поэтому, по словам главы Великих Лук, с четверга в городе открылся еще один пункт вакцинации, который будет работать без предварительной записи, - это прививочный пункт в торговом центре «Рубин». Все желающие великолучане смогут сделать там прививку с понедельника по четверг с десяти до шестнадцати часов без перерывов. В пятницу с девяти до семнадцати часов пункт будет работать для организованных коллективов и предприятий.

«По данным Великолукской межрайонной больницы сегодня вакцинировано против новой коронавирусной инфекции: первой аппликацией – чуть более тридцати трех тысяч горожан, что составляет пятьдесят восемь процентов от плана вакцинации взрослого населения. Вторым компонентом вакцинирована тридцать одна тысяча великолучан. Ревакцинацию прошли три с половиной тысячи жителей города», - рассказал Николай Козловский.

Он также отметил, что в Великих Луках на протяжении нескольких недель подряд фиксируется снижение динамики заболеваемости COVID-19. За последние семь суток прирост пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция составил 71 человек. Под медицинским наблюдением по контакту находятся чуть более трехсот великолучан. Коечный фонд для больных коронавирусом заполнен на 60%. На амбулаторном лечении числятся 320 горожан.

«Что касается детской заболеваемости, здесь наблюдается положительная динамика, - сообщил глава города. - Число больных ОРВИ учащихся общеобразовательных школ составляет триста тридцать пять детей, это примерно три процента от общего количества учащихся. Что касается детских садов, то там уровень заболеваемости выше и он равен девяти процентам, это почти четыреста семьдесят детей».

Николай Козловский отметил, что больных COVID-19 среди детского населения города в настоящий момент рекордно мало, только один человек.