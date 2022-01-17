Общество

Руководство Псковской области получит поддержку правительства для борьбы с COVID-19

Руководство Псковской области наряду с другими регионами получит поддержку правительства для борьбы с коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета при правительстве России сегодня, 18 января. В его работе приняла участие вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участники совета рассмотрели особенности мобилизации системы здравоохранения в условиях появления нового штамма COVID-19 «омикрон». Совещание провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Псковскую область на совещании представляли первый заместитель губернатора Вера Емельянова, а также руководство ряда органов исполнительной власти и территориального управления Роспотребнадзора.

«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных. Реализация плана — большая и ответственная задача. Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме и с учетом складывающейся ситуации. В настоящее время рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. Тем не менее надо быть готовыми к любому варианту развития событий. Нужно сделать все возможное для защиты людей», — отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства призвал руководителей регионов активизировать работу в части организации деятельности первичного звена и амбулаторной службы. Ожидается, что именно там нагрузка окажется максимальной. Михаил Мишустин анонсировал предоставление серьезной финансовой поддержки регионам. В первую очередь - на закупку лекарственных препаратов и помощь системе ОМС. Так, 15 миллиардов рублей направят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом, еще 5 миллиардов рублей правительство выделит на эти цели регионам.

Кроме того, необходимо обеспечить целевые показатели по выполнению тестирования и усилить контроль над соблюдением санитарных требований. Отдельно Михаил Мишустин остановился на работе с обращениями граждан и усилении работы горячих линий. На развертывание их дополнительных мощностей федеральный центр направит около 700 миллионов рублей. «Мы должны встретить пик заболеваемости, когда он наступит, в полной готовности. Нужно обеспечить полноценную работу всех систем. Сейчас это самое важное», — заключил премьер.

Напомним, в Псковской области также выявили первые случаи заболевания «омикроном». После некоторого улучшения эпидемиологической обстановки в декабре прошлого года заболеваемость COVID-19 снова пошла вверх. В настоящее время на лечении с коронавирусом находятся более 3,8 тысяч жителей региона, большая часть — на амбулаторном лечении. Коечный фонд, который сейчас составляет порядка 735 мест, занят менее чем на 65%.

Уровень вакцинации жителей региона от COVID-19 составляет более 67% от установленного показателя.