Общество

Александр Нестерук об «омикроне»: Состояние больных может ухудшаться из-за вторичных инфекций

Состояние больных при заражении омикрон-штаммом коронавируса может ухудшаться из-за вторичных инфекций. Об этом сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

«Опасность именно в уровне заразности. Состояние больных может ухудшаться из-за вторичных инфекций. У нас уровень вакцинации от коронавируса составляет 60%, в развитых странах – 80%. Поэтому интенсивность процесса заболеваемости может быть выше, слишком большая прослойка незащищенных людей. Пока нагрузки на стационары большой нет, но готовиться нужно к разному сценарию».

Александр Нестерук подчеркнул, что жители региона не должны расслабляться. «Надо понимать, что человеку достаточно встретиться с соседом в подъезде, чтобы заразиться "омикроном". Так быстро заражаются только корью. В отличие от нового штамма, заразиться "дельтой" можно, к примеру, через прикосновение или если находишься с носителем вируса в одном помещении хотя бы несколько минут. Здесь же ситуация другая», - добавил он.

Чем опасен «омикрон», как с ним бороться и к чему готовиться? Стоит ли псковичам паниковать и что делать, чтобы защититься от вируса, читайте в интервью «МК в Пскове».