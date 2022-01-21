Общество

Псковский врач назвала первые симптомы заражения «омикроном» у маленьких детей

Первыми симптомами заражения штаммом коронавируса «омикрон» у маленьких детей являются катаральные проявления, лихорадка и кишечный синдром. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Самое грозное у детей младшего возраста - обезвоживание и интоксикационный синдром, что является основанием для госпитализации», - написала Анастасия Повторейко в своем Instagram-аккаунте.

Врач заметила, что в связи с нарастающими темпами заболеваемости коронавирусом она будет регулярно отвечать на вопросы жителей Псковской области, касающиеся лечения и профилактики COVID-19, в Instagram.