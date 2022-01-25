Общество

Железнодорожный вокзал в Новом Изборске отремонтируют после прокурорской проверки

Железнодорожный вокзал в Новом Изборске (Печорский район) отремонтируют после прокурорской проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране объектов культурного наследия на железнодорожном вокзале конца XIX века. Здание вокзала находится на балансовом учете Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Проверяющие зафиксировали отслоение штукатурного слоя и красочного покрытия, отклеивание обоев и повреждение оконных рам. В помещении зала ожидания на потолке обрушилась штукатурка, обломки которой были разбросаны на полу. Там же они увидели осколки стекол. Кроме того, по стенам комнат вокзала пошли глубокие трещины, также на них имеются «посторонние надписи».

«Для устранения нарушений Псковский транспортный прокурор внес представление в адрес начальника Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений с требованием принять меры по устранению нарушений. Разработаны и реализуются организационные мероприятия, направленные на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей работе Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений», - добавили в прокуратуре.