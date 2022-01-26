Общество

Елена Трошкова: Пешеходный мост у Троицкого собора хотелось сделать более незаметным

Пешеходный мост у Троицкого собора хотелось сделать более незаметным. Об этом сообщила директор компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елена Трошкова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Это историческая часть города, она много, с чем связана. Все новое меняет отношение к старине, поэтому хотелось сделать мост более незаметным, не притягивающим внимание. Максимально тоненьким», - сказала Елена Трошкова.

Также директор компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» отметила, что создание пешеходного моста у Троицкого собора позволит разгрузить Троицкий мост и уменьшить поток туристов по нему.

По ее словам, в настоящее время специалисты работают над определением вида перил моста. По этому поводу возникло много споров, поэтому эксперты решили визуализировать каждый вариант, чтобы выбрать «самые незаметные» перила.

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Кроме того, мост сопроводит «оригинальная легкая подсветка», заключила Елена Трошкова.

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Напомним, на строительство моста потребуется до 10 месяцев, расчетная стоимость - около 130 млн рублей.