Елена Трошкова: Пешеходный мост у Троицкого собора хотелось сделать более незаметным

Пешеходный мост у Троицкого собора хотелось сделать более незаметным. Об этом сообщила директор компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елена Трошкова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Это историческая часть города, она много, с чем связана. Все новое меняет отношение к старине, поэтому хотелось сделать мост более незаметным, не притягивающим внимание. Максимально тоненьким», - сказала Елена Трошкова.
Также директор компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» отметила, что создание пешеходного моста у Троицкого собора позволит разгрузить Троицкий мост и уменьшить поток туристов по нему.
По ее словам, в настоящее время специалисты работают над определением вида перил моста. По этому поводу возникло много споров, поэтому эксперты решили визуализировать каждый вариант, чтобы выбрать «самые незаметные» перила.
Кроме того, мост сопроводит «оригинальная легкая подсветка», заключила Елена Трошкова.
Напомним, на строительство моста потребуется до 10 месяцев, расчетная стоимость - около 130 млн рублей.