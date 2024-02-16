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Общество

Фотофакт: Подготовку к строительству пешеходного моста начали в Пскове

17.02.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

Подготовительные работы к строительству пешеходного моста через реку Пскову в областной центре начали в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На Советской набережной около смотровой площадки установили строительные вагончики, также наблюдается техника.

Напомним, строительством пешеходного моста через реку Пскову займется строительная компания «Балтийский берег». Ранее компания занималась реконструкцией Троицкого моста в Пскове. Проект удалось реализовать досрочно. 

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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