Туризм

Мост в камуфляже

Едва ли не каждый пскович, услышав фразу «пешеходный мост через Пскову», представит переправу между крепостными башнями в устье реки. И ошибется. Новый мост перекинут чуть в стороне. Его проект уже готов и почти прошел все согласования, как у ревнителей старины, так и у защитников рыб. Небольшую дискуссию вызвал вид перил. Любопытно, что инженеры работают за деньги частного бизнеса. Подробности проекта узнала Юлия Магера.

Псковская мимикрия

«Сделать так, чтобы он не очень выделялся, вписался в существующий ландшафт, не отвлекал от нашей старины, - описывает главную задачу, поставленную перед проектировщиками, руководитель фирмы «СтройДорМост Проект» Елена Трошкова. - Поэтому насколько смогли, прижали его к воде».

Она заверяет, что такие параметры не помешают сооружению выстоять в паводок. Даже если из Великой зайдет большая вода и скроет мост под собой, все, что потребуется - перекрыть по нему движение. Конструкция устоит.

Мост ляжет от смотровой площадки (примерно в середине Золотой набережной) к новой набережной у Кремля. Фото Вадима Боченкова.

Пешеходный - не совсем точное название. Две полосы шириной по два метра будут иметь разное назначение. Одну и в самом деле отдадут пешеходам. Вторая станет велодорожкой. Конструкцию создадут из металла, а поверхность покроют нестираемым полимерным покрытием Sika. В частности, такое покрытие использовали на пешеходной части моста на остров Русский во Владивостоке.

Визуализация предоставлена компанией «СтройДорМост Проект».

«Должно быть лаконично, - напоминает Елена Трошкова. - Всю красоту даст ночная подсветка, специальные лампы будут располагаться на перилах. В остальном он должен быть незаметен».

Длина моста - 44 м.

Ширина каждой их двух дорожек - 2 м.

Высота ограждения - 1,1 м.

Ширина реки в створе моста - 29 м.

Глубина воды: средняя - 1,3 м, максимальная - 1,9 м.

Вес металлической конструкции - 87 тонн.

Расчетное время строительства - 10 месяцев.

Мост уместится в один пролет, то есть опираться будет только на берега, без подводных элементов. И никаких ступенек, предусмотрен пологий вход и въезд.

50 оттенков серого - тоже про новую конструкцию. Мост повторит цвета крепостных стен, воды в реке и неба.

«Кренделем все обходить»

«То, что мост нужен, это понятно. И место выбрано правильно, - считает архитектор Владимир Шуляковский. - Появляется новый кластер на Запсковье: восстановлены палаты Постниковых, башни, реконструируется шпагатная фабрика. Единственный ход только по Троицкому мосту, который для пешеходов - не самое комфортное место. Да еще таким кренделем все обходить! Новая связь просто напрашивается».

Визуализация предоставлена компанией «СтройДорМост Проект».



Действительно, если выйти из Кремля к устью Псковы, путь на противоположный берег лежит через километровый крюк. Плюс ступеньки Троицкого моста со стороны Запсковья - мировой антитренд в урбанистике, осложняющий жизнь старикам, родителям, инвалидам. Но зачем понадобилось создавать совершенно новый мост и в другом месте? Предки уже все придумали до нас, в Средние века башни в устье Псковы были связаны нижними решетками. Получалось своеобразное продолжение крепостной стены, запирающее город с воды в случае нападения (верхние решетки находились у Гремячей башни). Отказ от этого решения продиктован не только баснословной стоимостью такой реставрации.

«Тема интересная, но сомнительная, - поясняет Владимир Шуляковский, - потому что это будет стопроцентный новодел. Даже приблизительно непонятно, как решетки выглядели. Какие-то арки. Можно найти, наверно, следы на дне. Но сами решетки - деревянные или железные? Как выглядел подъемный механизм? Была там крыша или нет? Все будет придумано заново, что в мировом реставрационном сообществе не приветствуется. Этот мостик - нормальный выход».

Так нижние решетки представлял себе реставратор Ю.П. Спегальский.

Владимир Шуляковский - член научно-методического и экспертного совета при областном комитете по охране объектов культурного наследия. За несколько дней до нового года эксперты согласовали проект. Но с одной оговоркой: изменить дизайн перил.

«Мостик по стилистике правильно сделан, - уверен архитектор, - без имитации старины, минималистичный. А видовая площадка, к которой он будет примыкать - с массивными деревянными перилами из бруса. Весь стиль набережной такой: вторая площадка, подъемы на стену и на башни. Мостик принципиально другого дизайна, более легкий и современный, два эти стиля надо аккуратно между собой состыковать».

Вопрос с перилами еще окончательно не решен. Визуализация предоставлена компанией «СтройДорМост Проект».

Есть еще несколько официальных инстанций, где будет рассмотрен проект. Почти готова историко-культурная экспертиза. Со дня на день будет получено заключение из Росрыболовства. Прямо сегодня, в шесть часов вечера, в гордуме пройдут публичные слушаний, но не проект моста станет предметом обсуждения, а земельные вопросы. Нужно изменить проект планировки территории, внести на него мост, то есть вопрос во многом формальный. Потом еще госэкспертиза. Елена Трошкова прогнозирует, что при удачном прохождении согласований, проект окончательно будет готов нынешней весной.

Еще не мост

Мост разместится в наиболее узком месте на этом отрезке Псковы. Но его расположение подсказал не только ландшафт. Пытливые не найдут подробностей техзадания на сайте госзакупок. Проект оплачен из частного кармана, заказчиком выступила «Северо-Западная инвестиционная компания» Николая Загоруя. Она же занимается восстановлением шпагатной фабрики, к которой со стороны Запсковья будет выходить новый мост. Ситуация «вин-вин», в выигрыше окажутся все. Власти «за так» получают написанный и согласованный во всех инстанциях проект. Горожанам достанется еще один мост. А бизнесу - людской поток прямо к своему порогу.

Со стороны Запсковья мост будет выходить к шпагатке. Фото Вадима Боченкова.

«Не то что мы устроили воронку на шпагатку, как некоторые господа высказывались, - предостерегает Николай Загоруй от поспешных выводов. - Делаем не столько для себя, сколько в целом для жителей и туристов. Вы хоть один раз проходили в грязную погоду через мост, который сегодня ведет на Запсковье?»

Обновленное Запсковье с Двором Постникова бизнесмен сравнивает с локацией, в которой располагается его «Двор Подзноева» рядом с Поганкиными палатами. Он уверен, что с появлением моста район станет еще более привлекательным: «Польза для всех будет».

Но проект - еще не мост. Наличие чертежей станет большим преимуществом во время поиска источника финансирования работ. По приблизительным подсчетам на них потребуется 130 млн рублей. Такой кусок не осилить уже никакому местному бизнесу. Можно предположить, что государственные мужи по стандартной схеме обратятся в федеральный бюджет и попросят построить мост по национальному или какому другому проекту. Возможно, организуют на смотровой площадке выставку с картинками из будущего, приведут на нее министра или сенатора для получения поддержки.

Здесь будет мост. Фото Вадима Боченкова.

«Не будем браться за стройку, только насмешим народ, - говорит Николай Загоруй о дальнейшей судьбе проекта. - Сегодняшний рост цен нам не позволит выполнить эту работу. Был разговор на уровне руководителей области о включении моста в продолжение туристического кластера».

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На работы проектировщики заложили 10 месяцев. Если финансирование удастся получить, всему городу предстоит сжать кулачки за то, чтобы эта стройка пошла по плану. Прошедшая в 2016 году реконструкция моста имени 50-летия Октября открыла в Пскове эру мостостроения. В этом году будет разобран, чтобы возродиться, Троицкий мост. За ним на очереди Ольгинский, для которого на время разборки планируют построить дублер. За городом сиротливо ждут своего часа зачатки Северного моста на объездной. В общем, ладошки можно не разжимать еще долго.

Юлия Магера