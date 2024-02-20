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Общество

Строительство пешеходного моста начали в Пскове

20.02.2024 19:50|ПсковКомментариев: 0

Строительство пешеходного моста через реку Пскову началось в областном центре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Подрядчик огородил территорию и приступил к подготовительным работам: разбирает смотровую площадку и выкапывает деревья. До осени за растениями будут ухаживать в питомнике, а в сентябре высадят обратно.

На набережной возле Кремля сделана технологическая площадка. На следующей неделе планируется начать устройство шпунтового ограждения опор моста.

Напомним, строительством пешеходного моста через реку Пскову занимается компания «Балтийский берег». Ранее компания занималась реконструкцией Троицкого моста в Пскове. Проект удалось реализовать досрочно. 

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года. 

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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