Общество

Псковские воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из детского сада

Псковские воспитатели получили выговоры за самовольный уход из дошкольного учреждения двух пятилетних детей – мальчика и девочки.

Такое решение принято по итогам внепланового ведомственного контроля, сообщает ГТРК «Псков». «Несмотря на то, что родители отказались от претензий к воспитателям, тем вынесены выговоры», - говорится в сообщении.

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Напомним, в конце января дошкольники покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости к своему приятелю на улицу Труда.

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Также решается вопрос о привлечении к ответственности руководства и воспитателей другого детского сада, трехлетний воспитанник которого пролез под забором и ушел домой.