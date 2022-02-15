Общество

Почти 300 детей вакцинировались от COVID-19 в Псковской области

Почти 300 детей вакцинировались от COVID-19 в Псковской области. Статистика опубликована в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Уже почти 300 детей привиты "Спутником М". Заболеваемость продолжает расти, среди молодых есть те, кто переносят болезнь в тяжелой форме», - отметил глава региона.

Первый этап вакцинации прошли 288 117 житель региона (+239), обе прививки от COVID-19 сделали 285 377 псковичей (+941). 142 человека повторно сделали прививку от коронавируса. Всего ревакцинировались 42 214 человек.

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Всего использовано 80,2% поступившей вакцины.