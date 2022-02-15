Почти 300 детей вакцинировались от COVID-19 в Псковской области. Статистика опубликована в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.
«Уже почти 300 детей привиты "Спутником М". Заболеваемость продолжает расти, среди молодых есть те, кто переносят болезнь в тяжелой форме», - отметил глава региона.
Первый этап вакцинации прошли 288 117 житель региона (+239), обе прививки от COVID-19 сделали 285 377 псковичей (+941). 142 человека повторно сделали прививку от коронавируса. Всего ревакцинировались 42 214 человек.