В Псковской области выявили почти 900 новых случаев инфицирования COVID-19

880 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 84 116. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровели 134 пациента, всего — 73 584. Скончались 1511 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 26855/171
- Великие Луки – 13875/192
- Бежаницкий район – 1052
- Великолукский район – 2223/23
- Гдовский район – 1306/11
- Дедовичский район – 1982/39
- Дновский район – 629
- Красногородский район – 761
- Куньинский район – 762/7
- Локнянский район – 774/3
- Невельский район – 3584/36
- Новоржевский район – 903
- Новосокольнический район – 2467/5
- Опочецкий район – 2574
- Островский район – 3710/98
- Палкинский район – 762
- Печорский район – 1889
- Плюсский район – 1294/24
- Порховский район – 2808/27
- Псковский район – 6936/145
- Пустошкинский район – 1056/26
- Пушкиногорский район – 984/25
- Пыталовский район – 1000
- Себежский район – 2009
- Стругокрасненский район – 1344/35
- Усвятский район – 531/13.