За сутки в Псковской области первую прививку от COVID-19 сделали 300 человек

300 человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 за прошедшие сутки. За все время пандемии от инфекции в регионе первым компонентом вакцины привились 288 417 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Глава региона напомнил жителям Псковской области о преимуществах вакцинации. «В подавляющем большинстве случаев вакцинированные переносят заболевание в легкой форме. У непривитых шанс развития осложнений гораздо выше», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
За прошедшие сутки в области курс вакцинации от COVID-19 завершили 504 человека, всего - 285 881. Ревакцинировались от коронавируса в регионе 42 529 человек (+315).
Ранее сообщалось, что за сутки в Псковской области выявили 925 новых случаев заражения коронавирусом.