Общество

Более 900 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

925 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Обще количество заболевших - 85 041. В настоящее время на лечении находится 8 961 житель региона. Из них 8 393 человека лечатся амбулаторно, а 568 - стационарно. Выздоровел 151 человек, всего - 73 735.

Ранее стало известно, что от коронавируса скончались еще 7 жителей Псковской области. За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 1 518 пациентов.

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Статистика заболеваемости в муниципалитетах Псковской области:

Псков – 27272/417

Великие Луки – 13910/35

Бежаницкий район – 1052

Великолукский район – 2225/2

Гдовский район – 1323/17

Дедовичский район – 1982

Дновский район – 629

Красногородский район – 762/1

Куньинский район – 775/13

Локнянский район – 775/1

Невельский район – 3640/56

Новоржевский район – 903

Новосокольнический район – 2492/25

Опочецкий район – 2628/54

Островский район – 3790/80

Палкинский район – 762

Печорский район – 1919/30

Плюсский район – 1332/38

Порховский район – 2862/54

Псковский район – 6982/46

Пустошкинский район – 1059/3

Пушкиногорский район – 984

Пыталовский район – 1000

Себежский район – 2009

Стругокрасненский район – 1382/38

Усвятский район – 546/15

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.