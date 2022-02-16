Более 900 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

925 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Обще количество заболевших - 85 041. В настоящее время на лечении находится 8 961 житель региона. Из них 8 393 человека лечатся амбулаторно, а 568 - стационарно. Выздоровел 151 человек, всего - 73 735.
Ранее стало известно, что от коронавируса скончались еще 7 жителей Псковской области. За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 1 518 пациентов.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах Псковской области:
Псков – 27272/417
Великие Луки – 13910/35
Бежаницкий район – 1052
Великолукский район – 2225/2
Гдовский район – 1323/17
Дедовичский район – 1982
Дновский район – 629
Красногородский район – 762/1
Куньинский район – 775/13
Локнянский район – 775/1
Невельский район – 3640/56
Новоржевский район – 903
Новосокольнический район – 2492/25
Опочецкий район – 2628/54
Островский район – 3790/80
Палкинский район – 762
Печорский район – 1919/30
Плюсский район – 1332/38
Порховский район – 2862/54
Псковский район – 6982/46
Пустошкинский район – 1059/3
Пушкиногорский район – 984
Пыталовский район – 1000
Себежский район – 2009
Стругокрасненский район – 1382/38
Усвятский район – 546/15
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.