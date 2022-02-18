Общество

Михаил Ведерников заявил о планах создать «деревню будущего» в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью каналу «Общественное телевидение России» сообщил о планах создать «деревню будущего» в регионе.

«На сегодняшний день мы готовим отдельную программу для Псковской области. Она будет состоять из ряда существующих федеральных программ, один из ее элементов — программа развития сельских территорий, которую по инициативе Минсельхоза поддержало и финансирует правительство России. Мы для себя выбрали порядка восьми территорий, в которых есть очевидный потенциал для развития в ближайшие несколько лет», - рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что это будет пилотный проект. Если он окажется успешным, его будут транслировать и на другие регионы России, в которых есть проблема сокращения населения.

«В этом году мы эту программу заканчиваем, я очень рассчитываю, что скоро будет возможность уже приступить к проектированию. Это должна быть такая "деревня будущего" и с функциональной, и с экономической, и с эстетической точки зрения, и в плане комфорта проживания, удобства логистики, наличия возможности получать хорошее образование и так далее», - пояснил глава региона.

Михаил Ведерников заметил, что на данный момент прирост населения в Псковской области наблюдается в основном в городах — Пскове (и в Псковском районе), Острове и Пыталово, а связано это по большей части с миграцией военных. При этом губернатор подчеркнул, что развитие деревни необходимо для благополучной жизни государства.