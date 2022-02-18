Общество

Население Псковской области ежегодно сокращается примерно на 1% - губернатор

Население Псковской области ежегодно сокращается примерно на 1%. Об этом в интервью каналу «Общественное телевидение России» сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Депопуляция у нас составляет порядка 1% в год, это тенденция последних 80 лет. С 1945 года у нас постоянно сокращалось население и сократилось практически в два раза», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор назвал это серьезной проблемой и пояснил, что причины оттока населения появились еще во времена советской власти. «Псковская область и в СССР не была избалована вниманием со стороны государства, это небогатый регион, тут старались не размещать серьезных крупных производств из-за близости границы, была такая политика. Люди потихоньку уезжали, потом перестройка, многое совсем развалилось и перестало работать. Проблема есть», - отметил глава региона.

Добавим, на данный момент население Псковской области составляет порядка 612,4 тысячи человек, в 2021 году в области проживали 620,2 тысячи человек, в 2017 году - 642,1 тысячи.