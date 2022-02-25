От коронавируса привились более 660 беременных псковичек

664 беременных женщины в Псковской области привились от коронавируса. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
«Среди беременных у нас вакцинировано 664 женщины, это 31-32% по охвату», - сказала Марина Гаращенко.
Также она добавила, что из группы населения в возрасте от 60 лет в регионе на данный момент от коронавируса привит 41% пожилых.
Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Псковской области сделали 384 ребенка, обе - 127.