Более 380 детей в Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

384 ребенка в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
По ее словам, в Псковской области на сегодняшний день израсходовали 80% вакцины «Спутник М». Полностью завершили курс вакцинации 127 детей.
Напомним, прививочную кампанию детей в возрасте 12-17 лет от COVID-19 в Псковской области развернули в конце января. Иммунизация проводится в детской городской поликлинике Пскова и детских отделениях районных больниц.