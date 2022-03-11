Общество

В псковских аптеках отмечен дефицит препаратов для лечения диабета и астмы

Дефицит ряда препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, астмы и щитовидной железы сформировался в аптеках в Псковской области. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Есть три причины, по которым это произошло. Первое – это валютные колебания. Поставщики всегда медлят, когда не понимают цены. Второе - логистические проблемы, связанные с доставкой лекарств из-за рубежа, и третье - ажиотажный спрос на фоне тревожной внешнеполитической ситуации, поэтому сейчас фармацевтическим компаниям нужно время, чтобы перестроиться под новые реалии бизнеса. Они этим уже занимаются», - отметил Михаил Ведерников.

Он призвал жителей региона не паниковать и не скупать все лекарства сразу при поставке. «Подумайте, пожалуйста, о других больных. Подумайте, в конце концов, о сроках годности препаратов: они не вечные», — добавил глава региона.

«Все страны обещали, что санкции лекарства не затронут, поэтому рынок должен быстро выровняться. Ну, а если опять произойдет какой-то необъяснимый кульбит, помните, что производство 60% всех лекарственных препаратов локализовано в России. Если загонят в тупик, почти все будем делать сами. Разница будет только в названии и тюбике», — заключил губернатор.

Ранее заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы Самир Аль-Араби оценил риски дефицита лекарств в учреждении.