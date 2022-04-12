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Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике

Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике «Птичий дворик». Об этом сообщила сотрудница питомника Оксана Мельниченко на своей странице «ВКонтакте».

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Фото: Оксана Мельниченко / «ВКонтакте»

«Огнестрельное ранение, открытый перелом ног, порваны связки. Охотниками этих людей не назвать, это другое. Точно знали, в кого стреляли. Сделали уколы обезболивающие, собрали ножки, что можно было. Надежды на то, что будет жить практически нет», - рассказала Оксана Мельниченко.

Она отметила, что для реабилитации журавлю необходимо полное обездвиживание, а его обеспечить нереально. В комментариях другая женщина предложила попробовать соорудить мягкий подвес и «слегка седировать» его, пока не привыкнет к этому.

Оксана Мельниченко ответила, что у сотрудников питомника уже была практика выхаживания диких животных, и они отличаются от домашних тем, что не привыкли к людям. «То, что вы предлагаете, - нереально...» - добавила она.

По словам Оксаны Мельниченко, журавль принимает пищу, но это - тоже не показатель хорошего исхода.

«Журавль жив, но лично я в хороший исход не верю. Мы консультируемся с центром "Велес" Ленинградской области и московским институтом дикой природы. Они очень часто по каким-то нашим вопросам по лечению отвечают, что все бесполезно. Так было и с косулями, но одну выходили», - заключила она.