Происшествия

Журавля с простреленными ногами заметили под Псковом

Серого журавля с простреленными ногами заметили в районе деревни Неелово Псковского района. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила сотрудница волонтерского центра «Дом белого аиста» Марина Сиденко.

Фото: страница Марины Сиденко «ВКонтакте»

«Сегодня сообщили о том, что в районе Неелово (недалеко от Пскова) на поле серый журавль с простреленными ногами. Это приговор для него, дорогостоящие операции, практически без шансов на восстановление. <...> Журавли только-только прилетели...» - написала Марина Сиденко.

Птицу отвезли в питомник «Птичий Дворик».