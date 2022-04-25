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Общество

Александр Братчиков о конкурсе «Чистый Псков»: Вовлеченность псковичей радует

27.04.2022 15:53|ПсковКомментариев: 0

Очень хорошо, что в городе продолжают проводить конкурс по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков», сказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Вовлеченность псковичей радует, ведь, если ты свою территорию убрал, ты будешь за ней следить. Когда и предприниматели, и жители города, и сотрудники предприятий вовлечены в то, чтобы сделать свою территорию чистой, то, конечно же, уже по-другому будут относиться. Считаю, что каждый должен с любовью и уважением относиться к тому, что делается в городе», – отметил вице-спикер.

Депутаты Псковского областного Собрания отправятся на субботник 29 апреля, место еще уточняется, добавил Александр Братчиков.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

Теги: #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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