Общество

Награждены победители конкурса «Чистый Псков»

Победителей конкурса «Чистый Псков» наградили в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: страница Бориса Елкина в социальной сети «ВКонтакте»

«Вместе с партнерами конкурса "Чистый Псков" наградили его победителей. Состязание прошло во второй раз. В этом году в нем приняли участие более 100 коллективов организаций, предприятий, социальных учреждений и местные жители. Каждый постарался привести в порядок свою территорию после зимы», - напомнил Борис Елкин.

Общественное голосование определило лучших в четырех номинациях. Свои голоса за конкурсантов отдали почти 11 тысяч человек. Экспертное жюри отметило еще по одному участнику среди номинантов.

Все победители получили в подарок наборы из 14 саженцев хвойных деревьев (кедровой сосны, голубой ели и канадской тсуги) от проекта «Зеленая область», сертификаты на приобретение саженцев от завода «Титан-Полимер», сертификаты на рекламу от холдинга «Гражданская пресса» и таблички победителей конкурса от администрации города для размещения на фасаде.

«В ближайшее время будут организованы посадки растений! А это значит, что в Пскове скоро появится более сотни новых деревьев. - заметил сити-менеджер. - В следующем году обязательно снова объявим конкурс "Чистый Псков". Надеюсь, что желающих внести свою лепту в благоустройство города будет еще больше!»

Напомним, конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города администрация Пскова запустила совместно с Псковской Лентой Новостей и при поддержке псковского завода «Титан-Полимер».

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.